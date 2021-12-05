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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki saldırıya kınama

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki saldırıya kınama

Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali'deki yolcu otobüsüne yapılan terör saldırısı kınandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali'deki yolcu otobüsüne yapılan terör saldırısı kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'de yolcu otobüsüne yapılan saldırı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Mali'nin Bandiagara bölgesinde dün yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında 30'u aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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