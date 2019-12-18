: Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA

18.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:58

Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması

Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etti.

Kaynak: AA

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