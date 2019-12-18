Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA
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Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA

Malezya Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda...

18.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:58
Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA

Enerji Bilim Teknoloji Çevre ve İklim Değişikligi Bakanı Yeo Bee Yin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması

Anlaşmalar dolayısıyla düzenlenen törene Erdoğan ve Mahathir Muhammed'in iştirakleri Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etti.

Kaynak: AA

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: Türkiye-Malezya arasında iş birliği anlaşmaları - KUALA
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