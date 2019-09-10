Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

10.09.2019 11:51

Makine sektörü yılın ilk sekiz ayında ihracat miktarını, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.8 artırarak, iki milyon tonun üzerine taşırken, ihracat değeri 11.6 milyar dolara ulaştı.

OECD bölgesinde yaşanan ekonomik daralmanın sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkilediği bir süreçte makine satışlarındaki artışın yüksek olduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Küresel mal ticaretindeki sorunların fiyatlar üzerindeki baskısını dengeleyecek bir ihracat stratejisi yürütmek ve makine imalatçılarını iç piyasada da destekleyecek bir pozisyon almak zorundayız" dedi.

Makine sektörünün ilk sekiz ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke, yılın ikinci çeyreğinde 1.5 milyar dolarla ekonomisi yüzde 0.1 daralan Almanya olurken, ABD'ye yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artışla 876 milyon dolara yükseldi.

Euro Bölgesi'ndeki büyümenin durma noktasına geldiği bu süreçte ABD ve Rusya ile makine ticaretini artıracak çalışmalara özel önem verdiklerini belirten Karavelioğlu, "Makinelerimizin KG başına ortalama birim fiyatlarının 14.3 dolara kadar ulaştığı ABD'nin Türkiye'den en fazla satın aldığı ürün makinedir. Küresel makine ithalatı içindeki payı yüzde 16.5'e ulaşan ABD'nin makine ithalatının yüzde 30'dan fazlasını Çin'den gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, ABD'nin Çin ürünlerine yönelik ek vergi uygulamasının makine ihracatçılarına yeni fırsatlar sunduğu çok açıktır. 'Türkiye'nin Makinecileri' markasıyla ABD'ye özel bir tanıtım çalışması yürüteceğiz, bu ülkeye yıllık 1.3 milyar dolar düzeyindeki makine ihracatımızı 2 milyar doların üzerine taşımak için yoğun çaba göstereceğiz. Bu süreçte Almanya'daki temaslarımızı da artıracak, oradaki yavaşlamayı da telafi etmeye çalışacağız"

Rusya'ya makine ihracatının 308 milyon dolar olduğu sekiz aylık dönemde, bu ülkeye gönderilen makine miktarının yüzde 21 arttığına dikkat çeken Karavelioğlu, yılın son dört ayında bu artışı hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte Ekaterinburg'ta kurduğumuz temasların Rusya'da önemli bir yansıması oldu. Ülkemiz son iki aylık süreçte, bayram tatillerindeki kesintiye rağmen Rusya'ya 84 milyon dolar karşılığı makine ihraç etti. Rusya'nın yeniden en büyük dört pazarımız arasında olması için çalışıyoruz. İleri teknolojiye yatırım yapan ülkelerin tamamını yakın takibimizde tutacak, küresel mal ticaretindeki sorunların fiyatlar üzerindeki baskısını dengeleyecek çok yönlü bir ihracat stratejisi yürüteceğiz. Tüm ekonomilerin büyümekte zorlandığı bu dönemde, makine imalatçılarını iç piyasada da destekleyecek bir pozisyon alınması gerektiğini düşünüyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA