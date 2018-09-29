Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı Altın Madalya Kazandı

Yaprak KOÇER - SAMSUN/ DHA

Samsun'da gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'nın bulunduğu Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı, final müsabakasında karşılaştığı Hindistan takımını 159-152 yendi. 159 puanla Avrupa rekorunu da kıran Bostan ve Elmaağaçlı altın madalya kazandı.

Öte yandan Makaralı Yay Kadınlarda Kolombiya'dan Sara Lopez birinci olurken, Meksika'dan Linda Anderson Ochoa ikinci, Güney Kore'den Chaewon So'nun ise üçüncülüğü kazandı.