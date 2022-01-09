Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nde genel kurul

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nin 12. Olağan Genel Kurulu Nallıhan ilçesinde yapıldı.

Çayırhan Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde yapılan olağan genel kurula katılan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, dünyada maden işinin ağır iş kolları arasında bulunduğunu ve her platformda maden işçisinin haklarını korumaya çalıştıklarını söyledi.

Tek liste halinde gidilen seçimde, Orta Anadolu Şubesi Başkanlığına mevcut başkan Talih Kocabıyık, Sekreterliğe Selim Arslan, Başkan Vekilliğine Şenol Eliustaoğlu, Mali Sekreterliğe Davut Kaya ve Teşkilat Sekreterliğine Ersoy Ovaz seçildi.

Güven tazeleyen Talih Kocabıyık, teşekkür konuşmasında maden işçilerinin haklarını en iyi şekilde savunacaklarını vurguladı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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