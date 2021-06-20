Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında bugün saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında bugün saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz İSVİÇRE: Yann Sommer - Silvan Midver, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Steven Zuber, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic

Kaynak: Demirören Haber Ajansı