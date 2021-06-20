Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında bugün saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında bugün saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak. 

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz İSVİÇRE: Yann Sommer - Silvan Midver, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Steven Zuber, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsviçre-Türkiye
İsviçre-Türkiye
A Milli Futbol Takımı İsviçre karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı İsviçre karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Burak 11'i ile çıkacak.
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 18:07:39. #1.15#

title