Türkiye maçının ardından - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı.
11.09.2019 00:12
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA