Türkiye maçının ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - (2)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı.
11.09.2019 01:31
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA