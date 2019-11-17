Türkiye maçının 11'leri belli oldu

17.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:31

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 10'uncu maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Andorra Ulusal Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

İki takımın sahaya çıkacakları 11'ler şu şekilde:

ANDORRA: Gomes - Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, LloveraTÜRKİYE: Uğurcan - Nazım, Ozan, Merih, Ömer, Kaan, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes

Kaynak: DHA