Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel  ve Christian Gittelmann yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Sascha Nicolai Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.


Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak

Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak

 En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi

En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title