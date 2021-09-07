Türkiye maçından notlar
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Türkiye maçından notlar

Türkiye maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Şenol Güneş'ten 6 değişiklik birdenOzan Tufan yedek, Zeki Çelik kadroda yokTürk taraftarlar tribünleri doldurduAli DANAŞ / AMSTERDAM (Hollanda), - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaştı.

Şenol Güneş'ten 6 değişiklik birden

Ozan Tufan yedek, Zeki Çelik kadroda yok

Türk taraftarlar tribünleri doldurdu

Ali DANAŞ/ AMSTERDAM (Hollanda), - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaştı.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçının ilk 11'ini, 3 gün önce oynanan ve 3-0 kazanılan Cebelitarık maçından biri zorunlu 6 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Cebelitarık maçında sahada olan orta saha ve hücum hattında sadece Orkun Kökçü'yü bu maça yazan Şenol Güneş, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca ve Enes Ünal'ı yedeğe çekerek; yerlerine Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü. Kaleci tercihini Uğurcan'dan yana kullanan tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'den oluşturdu.OZAN TUFAN YEDEK, ZEKİ ÇELİK KADRODA YOKİngiltere'deki çalışma izni işlemlerinin uzamasından dolayı Cebelitarık maçına yetişemeyen Ozan Tufan, Hollanda'da kafileye dahil oldu ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından maça yedek başlatıldı. Cebelitarık maçında sakatlanan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı. Maç kadrosuna giremeyen diğer iki futbolcu ise Enes ve Alpaslan Öztürk oldu.TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDUA Milli Takım'ın Hollanda karşılaşmasına, bu ülkede yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Türk vatandaşları, maç öncesi ve maç sırasında kuvvetli tezahüratlarıyla A Milli Takım'a moral verdi. Ayrıca Türkiye forması giymemesi koşuluyla Hollandalı taraftarların oturduğu bölümlerden de bilet alan yüzlerce taraftarın olduğu belirtildi. Öte yandan Hollanda'da iki doz Covid-19 aşısını yaptıranların yanı sıra, son iki günde PCR testi yaptıran taraftarların statlara girişleri sağlandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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