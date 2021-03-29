Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, dün aldığı kararla Türkiye-Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Peki, Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Türkiye maçı seyircili mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, dün sürpriz bir kararla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yla oynayacağımız maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Sporseverler yarınki maç öncesi Türkiye maçı seyircili mi, Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi merak ediyor.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI SEYİRCİLİ Mİ, SEYİRCİSİZ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, dün sürpriz bir kararla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yla oynayacağımız maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. TFF, bugün yeni bir açıklama yaparak bu karardan vazgeçildiğini duyurdu.

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır. Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.".