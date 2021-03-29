Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, dün aldığı kararla Türkiye-Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Peki, Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Türkiye maçı seyircili mi?

Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum
Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, dün sürpriz bir kararla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yla oynayacağımız maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Sporseverler yarınki maç öncesi Türkiye maçı seyircili mi, Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi merak ediyor.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI SEYİRCİLİ Mİ, SEYİRCİSİZ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, dün sürpriz bir kararla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yla oynayacağımız maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. TFF, bugün yeni bir açıklama yaparak bu karardan vazgeçildiğini duyurdu.

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır. Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.".

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Bahar Candan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Hakan Kutlu Burak Yılmaz İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye maçı seyircili mi? Türkiye Letonya maçı seyircili mi, seyircisiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:42:05. #1.16#
title