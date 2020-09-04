Türkiye-Macaristan maçının ardından - Şenol Güneş
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları SİVAS - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.
04.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 04.09.2020 01:05
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları SİVAS - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi. Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA