HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alıyor. A Milli Futbol Takımımız Macaristan'ı konuk edecek. Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye Macaristan maçı nerede?

Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?
03.09.2020 00:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:58

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Macaristan ile karşı akrşıya gelecek. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye Macaristan maçı nerede? Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Macaristan maçı, 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Macaristan maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Türkiye Macaristan maçı TRT 1'den naklen şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NEREDE?

Türkiye Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte Milli Takım'ın aday kadrosu;

Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Mfö Müjde Ar Demet Şener Metin Özülkü
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Eddie Newton Mauricio Lemos Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 00:58:16. #1.14#
title