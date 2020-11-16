Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Macaristan hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izle
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Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Macaristan hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izle

16.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:19
Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Macaristan hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izle

UEFA Uluslar Ligi haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye-Macaristan maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Türkiye-Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, hakemi kim? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1 Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu22, Turkcell TV+21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Macaristan maçı 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Macaristan maçı 22:45'de başlayacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Macaristan arasındaki UEFA Uluslar Ligi Maçı Puskas Arena Budapeşte'de oynanacak.

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Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Rusya hangi kanalda? Türkiye - Rusya şifresiz canlı izle
Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Rusya hangi kanalda? Türkiye - Rusya şifresiz canlı izle
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