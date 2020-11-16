Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Macaristan hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izle

UEFA Uluslar Ligi haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye-Macaristan maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye-Macaristan şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?