Türkiye Maarif Vakfının AB'deki ilk okulu Romanya'da eğitime başladı

16.09.2019 21:20

Türkiye Maarif Vakfının (TMV), Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki ilk okulu Romanya'nın başkenti Bükreş'te açıldı.

TMV'nin, AB'deki ilk okulu olma özelliği taşıyan "IMS of Bucharest"in yeni eğitim-öğretim yılına başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri İrina Kovacs, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Seyfi Özkan, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Direktörü Alparslan Ateş, Romanya'daki STK temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyükelçi Aramaz, burada yaptığı konuşmada, Maarif Vakfının Türk eğitim modelinin tüm dünyada bayraktarlığını yapan bir kurum olduğunu ifade ederek "Coşkulu bir şekilde açılan okulumuz aslında uzun dönemdir tüm vatandaşlarımız, soydaşlarımız, Rumen vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarının beklentisini ortaya koymaktadır." dedi.

"Çocukların FETÖ okullarına gitmesini önlemeye çalışıyoruz"

Maarif Vakfı Başkanı Akgün de AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV olarak bir AB ülkesinde ilk kez okul açtıklarını belirtti.

Okulun çok başarılı olacağını söyleyen Akgün, "Bükreş'teki insanlarımız Türkçe eğitime, Türkçe öğrenmeye, Türkiye ile kültürel bağları güçlendirecek olan böyle kurumlara yıllardır özlem duyuyordu." ifadesini kullandı.

Kendilerini Bükreş'te okul açmaya iten sebeplerin başında Türk vatandaşlarının Türk okulu görmek istemeleri olduğunu belirten Akgün, "Burada malum FETÖ'nün de okulları vardı. Biz bu okulu açarak bir anlamda buradaki insanların çocuklarının FETÖ okullarına gitmesini de önlemeye çalışıyoruz. ve oralardan da bize çok ciddi bir rağbet söz konusu." şeklinde konuştu.

Türk okulu deyince TMV okullarının akıllara geleceğini ifade eden Akgün, soydaşların çok yoğun olarak yaşadığı Köstence bölgesinde de okul açılması konusunda talepler olduğunu, gelecek yıl Köstence'de okul açılması için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA