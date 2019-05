Türkiye Maarif Vakfından Arnavutluk'ta kariyer fuarı - TİRAN

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilciliği ile TMV'ye bağlı New York Tirana Üniversitesi tarafından başkent Tiran'da Kariyer Fuarı düzenlendi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen bir günlük fuara akademisyenler, öğrenciler ve farklı şirketlerin temsilcileri katıldı. Fuarda şirketler öğrencilere istihdam fırsatları ile ilgili tekliflerini sundu.

New York Tirana Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nertila Gjini, burada yaptığı konuşmada, fuar kapsamında tanıtım yapacak bazı şirketlerin temsilcilerinin üniversitenin eski öğrencileri olmasından dolayı duyduğu gururu dile getirdi.

Üniversite bünyesinde uzun yıllardır düzenlenen ve gelenek haline gelen fuarda, New York Tirana Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra farklı kurumların öğrencileri de iş fırsatları konusunda bilgi sahibi olmak için pek çok şirket ve işletme temsilcisiyle bir araya gelme imkanı buluyor.

