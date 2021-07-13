Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası öğrenci dernekleri temsilcileriyle buluştu
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Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası öğrenci dernekleri temsilcileriyle buluştu

Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası öğrenci dernekleri temsilcileriyle buluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "Uluslararası Öğrenci Dernekleri İstişare Toplantısı" kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "Uluslararası Öğrenci Dernekleri İstişare Toplantısı" kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı'nın İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen toplantıya Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası öğrenci derneklerinin temsilcileri katıldı.

Açıklamada toplantıda yaptığı açılış konuşmasına yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakıf olarak Türkiye'deki paydaş kuruluşlarla iş birliği içerisinde faaliyet yürüttüklerini aktardı.

Vakfın Türkiye'deki 88 üniversite ile iş birliği yaptığını dikkati çeken Akgün, "Maarif Vakfı olarak bir taraftan sahada bizden beklenen misyonu icraya çalışırken bir yandan da kendi yol ve haritamızı belirleyip, kardeş kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek noktasında gayret sarf ettik. Türkiye'deki üniversite yönetimleri ile iş birliği kurduk. Sahada çalışırken İstanbul ve Ankara'yı ihmal edemezdik. YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerle protokoller imzaladık. 85 üniversite ile iş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Maarif Okullarından mezun olan öğrencilerin Türkiye'de eğitim almaları için çeşitli çalışmalar yapıtlıklarını belirten Akgün, Vakfın ilkelerini şöyle sıraladı:

"Kendi okullarımızdan mezun olan öğrencilerin kaliteli ve başarılı olanlarını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye büyüyen, güçlenen bir ülke. Elbette kendi en kaliteli insanımızı seçip en kaliteli üniversitelere yerleştirmemiz lazım. Ama bu yetmez. Büyüyen, güçlenen bir medeniyet kurma iddiası olan ülkeler için dost ve kardeş ülkelerin kaliteli ve başarılı gençlerini seçip yetiştirmemiz gerekiyor."

Akgün'ün konuşmasının ardından TMV Öğrenci ve Mezun Takip İşleri Daire Başkanı Ahmet Güney moderatörlüğünde, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil ve Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler Dairesi Yöneticisi Mehmet Fatih Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirilen istişare oturumunda STK yöneticileri, Vakıf ile yurt içinde ve yurt dışında geliştirdikleri iş birlikleri faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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