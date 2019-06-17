Türkiye Maarif Vakfı Tiflis Okulları mezunlarını verdi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iki yıl önce eğitim-öğretime başlayan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis Okulları ikinci mezunlarını verdi.

Tiflis Devlet Konservatuvarı binasında düzenlenen mezuniyet törenine, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, TMV Tiflis Okulları Müdürü Taner Canpolat, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, veliler ve diğer davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin TMV okullarının dünyanın çeşitli ülkelerine başarılı faaliyet göstermesi için büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkede TMV okullarının açılmasını talep ettiğini belirtti.

Akgün, önümüzdeki yıllarda bu sayıya ulaşması için çaba sarfetmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"Şu ana kadar 52 ülkede temsilciliğimizi açtık, bunlar içinde Gürcistan da dahil olmak üzere 35 ülkede okullarımız var. Bu 35 ülkedeki öğrenci sayımız 30 bine ulaştı." ifadelerini kullanan Akgün, bu yılın Eylül ayına kadar çeşitli ülkelerde 5 okulu daha açmayı hedeflediklerini söyledi.

TMV Okullarının tek amacının öğrencilerine kaliteli eğitim vermesi olduğunun altını çizen Akgün, bunun dışında diğer gizli bir amaçları olmadığını vurguladı. Akgün, TMV Tiflis Okullarının Gürcistan'da faaliyet göstermesinin Türk-Gürcü dostane ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirtti.

Büyükelçi Yazgan ise burada yaptığı konuşmada, "Bizim amacımız iyi çocuk yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek, vatan ve milletini seven, birbiri ile iyi geçinen, toplu olarak birlikte çalışmayı bilen ama bireysel olarak özeliklerini ve değerlerini koruyan çocuk yetiştirmektir." dedi.

TMV Tiflis Okullarının Gürcistan'daki Türk toplumun için son derece önemli bir eğitim yuvasının olduğunu vurgulayan Yazgan, ayrıca bu okulun Türk ve Gürcü halkların arasındaki tarihe dayanan ikili ilişkilerin pekiştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Açılış programın ardından öğrencilerden oluşan koro konser verdi. Öğrenciler Türkçe ve Gürcüce şarkı ile şiir söyledi ve dans etti. Programın sonunda davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA