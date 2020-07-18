Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı artıyor
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Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı artıyor

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "2023'e kadar Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin yarısında okul açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı artıyor
18.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:02

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "2023'e kadar Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin yarısında okul açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Akgün, AA muhabirine Türkiye Maarif Vakfının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden bir ay önce kurulduğunu hatırlattı.

Vakfın son 4 yılda yurt dışındaki FETÖ iltisaklı okulların devri konusunda mesai harcadığını vurgulayan Akgün, "Dışişleri Bakanlığı ile 104 ülkede çalışma yaptık. 60 ülkeyle ise eğitim alanında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladık. Şu ana kadar FETÖ'nün 19 ülkedeki, 214 okulunun Türkiye Maarif Vakfı'na devrini sağladık. 36 ülkede ise devredilmeyen okulların bir kısmı oradaki devlet tarafından kapatıldı. Bazı ülkeler ise Türkiye'de olduğu gibi bunları kendi eğitim sistemini içine aldı. Bazı ülkelerde ise bu okulların 3. ülke veya taraflara devri sağlandı." diye konuştu.

FETÖ'nün ABD, Japonya ve Avrupa'da eğitim kurumlarının bulunduğunu kaydeden Akgün, örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla bu okulların öğrenci bulmakta zorluk çektiğini aktardı.

Devraldıkları okullarda çok hassas çalışmalar yaptıklarını belirten Akgün, şunları söyledi:

"Öncelikle oradaki öğretmen, öğrenci ve devlet kurumu yetkililerine okulu neden FETÖ'den devraldığımızı, örgütün olumsuz faaliyetlerini anlatıyoruz. Ülkelerdeki yetkili kurumlarla devir teslim protokolü yapıyoruz. Amacımız oradaki öğrencileri mağdur etmemek. Öncesinde Türkiye'den oraya giden öğretmen ve idareciler varsa onlarla kesinlikle çalışmıyoruz. Okullarımızda en çok Türkçe öğretmeni görev alıyor. FETÖ'den devraldığımız ya da yeni açtığımız okulların eğitim kalitesi artıyor. Bunu üniversite sınavı ve akademik başarılarda görüyoruz."

Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bu yana vakfın çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Öğrenci sayılarının en fazla Pakistan, Afganistan, Mali, Sudan ve Somali gibi ülkelerde olduğunu anlatan Akgün, sözlerini söyle tamamladı:

"Bizim ABD'de, Avustralya'da da okulumuz var. FETÖ'den geçen ve kendimizin açtığı, 6 kıtada bulunan 43 ülkedeki 332 okulda 40 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Dünyada bu konuda çalışma yapan eğitim kurumları arasında ilk 5'e girdik. Stratejik planlarımız ve Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu hedef olan Birleşmiş Milletlere üye olan 193 ülkede okullarımızı açmak. Türkçe bilen kültürümüzü tanıyan iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. 2023'e kadar Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin yarısında okul açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

Kaynak: AA

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