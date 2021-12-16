Türkiye Maarif Vakfı'nın Sudan'daki okulunda kütüphane açılışı yapıldı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sudan'ın başkenti Hartum'daki kampüsünde daha önce mescit olarak kullanılan bina, kütüphane olarak da kullanılacak.

Kütüphane açılışına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TMV Sudan Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek, Sudan'daki Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile çok sayıda Türk iş insanı katıldı.

Kütüphane için Türkiye ve Sudan'dan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerinde 7 bin basılı kitap ve on binlerce dijital kitap temin edildi.

Büyükelçi Neziroğlu, açılış töreninin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu güzel kütüphaneden yararlanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TMV öğrencileri Sudan-Türkiye kardeşliğinde önemli köprüler olacaklar"

Neziroğlu, Hartum ve Niyala'daki Maarif Okullarında okuyan başarılı öğrencilerin, Türkiye ve Sudan dostluğu ve kardeşliğinde önemli köprüler olacağını belirterek, "En iyi şekilde yetişmeleri için kendilerine her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Muhammed Emin Şimşek ise okullarda başarıyı her gün bir adım sonrasına taşıdıklarını, akademik başarıyı da sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklediklerini belirtti.

İlk kez Hartum okullarında ders müfredatına bir saat kitap okuma dersi koyduklarını dile getiren Şimşek, anaokulundan liseye kadar öğrencilerin kütüphanede en az bir saat vakit geçireceklerini ve böylelikle okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şimşek, velilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Türkiye Maarif Okulları, ilk, orta ve lise seviyesinde yaklaşık 2 bin öğrencisiyle Başkent Hartum ve Sudan'ın batısındaki Niyala kentinde hizmet veriyor.