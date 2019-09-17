Türkiye Maarif Vakfı'ndan Tunus'ta yeni eğitim yılı açılış töreni

17.09.2019 17:08

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Tunus'taki okulu Tunus Uluslararası Maarif Okulu yeni eğitim-öğretim yılına bugün düzenlenen törenle başladı.

Başkent Tunus'taki okulun bahçesinde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Refik Ali Onaner ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe ve Türkiye Uluslararası Maarif Okulları Tunus Direktörü Murat Yılmaz'ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner, Maarif okulunun kısa sürede elde ettiği bu başarı ve Tunuslu öğrencilerin okula gösterdiği ilginin bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Tunus Büyükelçiliği olarak bu mutluluğu paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Kabaktepe de 35 ülkede 300 okulu bulunan büyük bir eğitim ailesiyle tüm dünyada olduğu gibi Tunus'ta da Maarif okulunun "hem kendi ülkelerine, hem tüm insanlığa faydalı olacak nesiller yetiştirilmesi için çaba sarfedecek" bir eğitimi amaçladığını söyledi.

Türkiye Uluslararası Maarif Okulları Tunus Direktörü Murat Yılmaz ise Maarif'in Tunus'taki okulu ilk açıldığında "potansiyelinin çok altında ve şartlarının oldukça mütevazı olduğunun" altını çizerek, okulun faaliyet gösterdiği iki yıl içinde elde ettiği başarılar ve uluslararası düzeyde eğitim akreditasyonlarını elde edecek kalite standartlarını sağlamasının ardından Tunuslu öğrenciler ve aileler için bir çekim merkezi haline geldiğini" aktardı.

Kaynak: AA