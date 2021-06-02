Türkiye Maarif Vakfı heyeti Gana'yı ziyaret etti
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Türkiye Maarif Vakfı heyeti Gana'yı ziyaret etti

Türkiye Maarif Vakfı heyeti Gana'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli ve beraberindeki heyet, Gana'nın başkenti Akra'daki Maarif Uluslararası Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli ve beraberindeki heyet, Gana'nın başkenti Akra'daki Maarif Uluslararası Okulu'nda incelemelerde bulundu.

TMV heyeti, Gana ziyareti kapsamında, Eğitim Bakanı Yaw Osie Adutwum ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Akosua Frema Osei Opare tarafından kabul edildi.

Demirli, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren'in de katıldığı görüşmelerde, TMV'nin faaliyetlerine değindi ve kurumun vizyonunu paylaştı.

Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin temel amaçları doğrultusunda, Gana makamlarıyla iş birliği içinde TMV'nin Gana'daki faaliyetlerinin genişletilmesi konusu ele alındı.

Gana'nın eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı amacıyla eğitimcilerin eğitimi de dahil kapasite geliştirme imkanlarının değerlendirilmesi de görüşmelerde gündeme geldi.

Türkiye Maarif Vakfı heyeti Gana'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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