Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice'den Akhisar köftesine övgü
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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice'den Akhisar köftesine övgü

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Akhisar köftesinin dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice'den Akhisar köftesine övgü
20.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:02

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Akhisar köftesinin dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Aykut Yenice, Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen kalfalık ve ustalık sınavına katıldı.

Yenice, sınav öncesi yaptığı konuşmada, sektörün hızla geliştiğini, bu nedenle eğitime, bilime ve gelişmeye kucak açmak gerektiğini belirtti.

Akhisar köftesinin kentin tanıtımında rolü olduğunu dile getiren Yenice, "Lokantacılık ve pastacılık mesleği sevgi ve emeğin mesleğidir. Yaşadığınız ilçenin kent kimliğine katkı koyan insanlarsınız. Akhisar'ın çok önemli artıları var. Futbol takımı var, basketbol takımı var ama bakın Akhisar'ı Türkiye'ye tanıtan ve dünyaya tanıtan bir markası var. Akhisar köftesi içimizden çıkmış bir dünya markasıdır." dedi.

Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören Güney de belgesiz oda üyesi kalmayacağına ilişkin sözlerini tuttuklarını, 2 yılda 3'üncü kalfalık ve ustalık sınavı yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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