Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı
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Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından ilk ayağı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından ilk ayağı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da tamamlandı.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayak yarışına 80 sporcu katıldı.

Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle Yeditepe Motor Sporları Kulübünün Yeditepe Motokros Pisti'nde organize ettiği şampiyonada dereceye giren sporcular kupalarını Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, başkan yardımcısı Hüseyin Aydın, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, Motokros Komisyon Başkanı Zeynur Öztürk, Yeditepe Motor Sporları Kulübü Başkanı Zeki Başaran ve Liqui Moly Yöneticisi Malik Akkafa'dan aldı.

Şampiyonanın ikinci ayağında kürsüye çıkan isimler şöyle:

MX

Şakir Şenkalaycı (AVMK-KTM), Eray Esentürk (YMK-Kawasaki), Murat Başterzi (BMK-KTM)

MX1

Mustafa Çetin (BEMK-Yamaha), Batuhan Demiryol (AVMK-KTM), İlhan Ataş (YMK-KTM)

MX2

Emircan Şenkalaycı (AVMK-KTM), Ata Kahvecioğlu (Smyrna-Husqvarna), Buğrahan Bayraktar (BAMOS-KTM)

MX2 JR.

Ata Kahvecioğlu (Smyrna-Husqvarna), Buğrahan Bayraktar (BAMOS-KTM), Ömer Uçum (Kartepe-KTM)

Senior

Ceyhun Kalfalı (YMK-KTM), Cüneyt Öztürk (UMOK-Kawasaki), Engir Kır (YMK-KTM)

Veteran

Engin Kır (YMK-KTM), Hüseyin Neziroğlu (Kartepe-KTM), Ertuğrul Toptaş (UMOK-Yamaha)

MX85

Baran Bulut Kocaman (FOSK-GasGas), Ali Akkafa (STMOK-GasGas), Selen Tınaz (YMK-KTM)

MX65

Efe Okur (AVMK-KTM), Ahmet Berkay Sarıay (Karetepe-Yamaha), Hasan Hüseyin Baş (AVMK-KTM)

MX50

Poyraz Bor (Kartepe-GasGas), Ahmet Akif Ulusan (F-KTM), Aslan Osmanpaşaoğlu (AVMK-KTM)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı - Haberler Spor
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