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Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de yapılacak

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı 25-26 Eylül'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı 25-26 Eylül'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı şampiyonanın 3. ayağı Gönen Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda düzenlenecek.

Türkiye'nin usta yarışçıları, hızlı gençleri ve minik yetenekleri 26 Eylül Pazar günü start demirine sıralanacak. İstanbul, İzmir, Muğla, Balıkesir, Ankara, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcunun katılacağı organizasyon, yarışçıların hünerlerini sergilediği büyük bir görsel şölene dönüşecek.

Yarışlar, 25 Eylül Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turlarıyla start alacak. Pazar günü ise iki etap halinde yarışçılar, kupa mücadelesi verecek.

Gönen'deki şampiyonada MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, Senior, 85 cc, 65 cc ve 50 cc sınıflarında yarışlar yapılacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de yapılacak - Haberler Spor
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