Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 3-4 Temmuz'da İstanbul'da koşulacak
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Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 3-4 Temmuz'da İstanbul'da koşulacak

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 3-4 Temmuz'da İstanbul'da koşulacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 3-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 3-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 faaliyet takviminde yer alan şampiyonanın ikinci ayağı Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle Yeditepe Motokros Parkuru'nda koşulacak. Sezonun ikinci ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcular katılacak.

Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yapılacak organizasyon, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc Senior ve Veteran sınıflarında gerçekleştirilecek.

Şampiyonada serbest antrenmanlar ve sıralama turları, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30'da başlayacak. İkinci ayak yarışı ise 4 Temmuz Pazar günü saat 09.40'da start alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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