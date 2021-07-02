Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 3-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 3-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayağı Çatalca Belediyesinin destekleriyle Yeditepe Motokros Parkuru'nda koşulacak. Sezonun ikinci ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 100 sporcu katılacak.

Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş köyünde yapılacak organizasyon, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.

Şampiyonada serbest antrenmanlar ve sıralama, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30'dan itibaren yapılacak. İkinci ayak yarışı ise 4 Temmuz Pazar günü saat 09.40'da start alacak ve 16: 30'daki ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:45:55. #1.15#

title