05.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:46

Tonaj ve kapasite kullanımı bakımından en yoğun noktalar Marmara Bölgesi limanları olurken, 2018 yılında 460 milyon ton yük elleçlendi.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) "Türkiye Limancılık Sektörü 2019 Raporu"nu yayımladı.

Türkiye'deki limancılığın gelişmesi için doğru politikaların oluşturulmasına katkı sağlayan ve uluslararası platformlarda ülke limancılığını temsil eden TÜRKLİM tarafından hazırlanan rapor, liman sektörüne yönelik değerlendirmelerden dünya ekonomisine, sürdürülebilir çevre konusundan ticari gelişmelere kadar geniş bir kapsama sahip.

Ağırlıklı olarak 2009-2018 yıllarında limanlara ilişkin bilgileri içeren rapor, limancılık sektörünün güncel konuları ve sorunlarına yer veriyor.



Raporda verilen bilgilere göre, bölgesel bazda en fazla yük elleçlenen bölge 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da Marmara Bölgesi oldu. Bölgeler itibarıyla elleçlenen yük açısından ton bazında da en yüksek artış yine Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti.

2018 yılında TÜRKLİM limanlarında 460 milyon ton yük elleçlendi. 139,7 milyon ton sıvı dökme yük, 133,6 milyon ton dökme yük, 114,2 milyon ton konteyner, 63,9 milyon ton genel kargo ve 8,5 milyon ton Ro-Ro yükü elleçlendi.

Verilen bilgiye göre, TÜRKLİM tarafından 13 yıldır yayınlanan sektör raporunda bu yıl da özel konular gündeme alınarak; Denizcilik Sektöründeki Güncel Konular ve Tartışmalar kapsamında Artan Küresel Riskler, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, Dijitalizasyon ve Yıkıcı (Disruptive) Teknolojiler, Liman Otomasyonu (Akıllı limanlar-Smart Ports), Liman 4.0, Sürdürülebilir Çevre Konusundaki Gelişmeler ve Kuzey Deniz Rotası'nın gelecekte yaratacağı fırsatlar ve tehditler değerlendirildi.

Ayrıca dünya deniz ticaretindeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren limanlardaki gelişmeler güncel istatistikler ışığında sunulurken, limancılık sektörünün geleceğine ilişkin öngörüler de raporda yer alıyor.

"Limancılık sektörüne ışık tutmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin temel misyonlarından birinin Türkiye limanlarının ülke ekonomisine ve gelişmesine en yüksek düzeyde katkı sağlayacak noktaya getirilmesi olduğunu belirtti.

TÜRKLİM olarak Türkiye'de limancılığın gelişmesi için birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalardan biri de 13 yıldır hazırladığımız sektör raporumuz. Türkiye Limancılık Sektörü Raporu dünyadaki değişimlerin denizcilik sektörüne yansımalarını kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir kaynak olma özelliği taşıyor. Bu özelliği ile limancılık sektörüne ışık tutmaya devam ediyor. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin temel misyonlarından bir tanesi Türk limancılık sektörünün dar boğazlarının aşılması, limancılık sektörümüzün önünün açılması bu sayede limanlarımızın ülkemiz ekonomisine ve gelişmesine en yüksek düzeyde katkı sağlamasıdır. Bu amaçla Türk limancılık sektörünün gündemi başlığı altında limancılık sektörünün sorunlarını ve çözümüne yönelik önerilerini sektör raporunda özetlemektedir."

Kaynak: AA