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Türkiye, Libya ve Afrika'ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir

Türkiye, Libya ve Afrika'ya ticarette tedarik zincirinin yeni lideri olabilir
04.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:54

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya pazarında lider, Afrika pazarında ise en önemli tedarikçi ülke olabileceğini belirterek, "Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya pazarında lider, Afrika pazarında ise en önemli tedarikçi ülke olabileceğini belirterek, "Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın. Çünkü dünyanın yeni normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek. Türkiye, bu yeni normalde Libya'da Çin ile İtalya'nın yüzde 25'i bulan pazar payını alabilir, ihracatını orta vadede 10 milyar dolara çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Karanfil, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede başarı gösterip üretime hızla başlayan ülkelerin dünyada oluşacak yeni düzende kilit rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi mamullere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksamlarına, elektrik ve elektronikten yapı malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün satışı yaptığını aktaran Karanfil, şunları kaydetti:

"Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın. Çünkü dünyanın yeni normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek. Türkiye, bu yeni normalde Libya'da Çin ile İtalya'nın yüzde 25'i bulan pazar payını alabilir, ihracatını orta vadede 10 milyar dolara çıkarabilir. Ülke olarak salgın ile etkili bir mücadele süreci yürütüyoruz. İstihdamı ve sektörleri korumak için alınan tedbirler ve çıkarılan destek paketleri de son derece önemli. Salgını ne kadar hızlı kontrol altına alıp üretime ne kadar erken ve tam anlamıyla geçersek bunları gerçekleştirmemiz o kadar kolay olacak. Jeopolitik konumumuzun bütün avantajlarını sonuna kadar kullanmalıyız. Libya, bütün bu doğruları aynı anda ve sistematik bir şekilde hayata geçirdiğimiz zaman yüzde 13'leri bulan pazar payımızın yüzde 30'lara çok rahat çıkabileceği yerlerden biri. Buradaki doğrularımız ne kadar çok olursa önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabiliriz, ayrıca Afrika pazarındaki etkinliğimiz daha çok artabilir."

Salgının Türkiye ihracatına 2019 yılında 1,9 milyar dolarlık katkı sağlayan Libya pazarında 2020'nin ilk 3 ayında yüzde 3,1'lik daralmaya neden olduğunu belirten Karanfil, bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatın 442,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 27 kalemde gerçekleşen ticaretin artarak devam edebilmesi için taleplere hızla cevap verebilme kabiliyetinin geliştirilmesi ve pandemi sonrasına hazır olunması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye, Afrika ticaretinde Libya'yı stratejik bir nokta yapabilir "

Murtaza Karanfil, karantina tedbirlerinin ticarette yeni bir düzen inşa etmeye başladığını aktararak, "Türkiye, bunun dışında kalmamak için büyük gayret gösteriyor. Ticaret Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü temassız ticaret, yine dijital platformlar üzerinden yürütülen ülkeler arası ticaret faaliyetleri yeni düzene giderken bizi ön plana çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın büyük bir yapılanma sürecinde olduğunu, salgından ötürü sekteye uğrasa da sonrasında yenilenme faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceğini belirten Karanfil, şunları kaydetti:

"Türkiye, yeniden yapılanma sürecinde olan Libya'ya bir ülkenin ihtiyaç duyduğu her şeyi ihraç etmektedir. Pandemi olmaması halinde 2020 ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarabilirdik. Türkiye'ye 3 günlük deniz yolu mesafesinde bulunan Libya, Afrika'ya da açılan kapı konumunda bulunuyor. Salgın, dünyadaki ticaret yollarını değiştirdi. Libya, önümüzdeki süreçte ticaretin yoğunlaştığı yollardan biri olacak gibi görünüyor. Türkiye, Afrika'ya ürün ticaretinde stratejik bir nokta olarak Libya'yı konumlandırırsa çok uzak olmayan bir zamanda 10 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşabilir. Türkiye'den Libya'ya 3 günde giden ürünler, Afrika'nın iç kısımlarına 7-10 günde ulaşıyor. Diğer ticaret yolları kullanıldığı zaman bir ayı bulan ürün sevkiyatında teslimat süre avantajının bizden yana olması pazar lideri olmamızı pekala sağlayabilir."

"Kimse 'pazarım orada duruyor' diye düşünmesin"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya ve Afrika pazarının çok önemli olduğunu ve güçlü rakiplerin bulunduğunu vurgulayarak, "Salgın bize ekonomi ve üretimde de bağışıklığımızın güçlü olması, dahası dijital dünyanın imkanlarından faydalanarak sürekli güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Pandemi olsa bile pazardaki tanıtım faaliyetlerimize tüm gücümüzle devam etmemiz gerekiyor. Bu pazara yönelik ticari faaliyette bulunanlar ile bulunmayı planlayan işletmelere tavsiyemiz bağlantılarını güçlü tutmaları, dijital altyapılarına yatırım yapmaları. Buradaki hazırlığımız, hareket kabiliyetimizi ve hızımızı arttıracaktır. Hız ise kaliteli ürün hizmeti ile birleşince pazarların liderlerini değiştirecektir. Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor ve kimse 'pazarım orada duruyor' diye düşünmesin. Tedarik zinciri ciddi anlamda değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, Libya'nın en önemli şehri Tripoli'de kuşatmanın sona erdiğine ilişkin haber akışı yaşandığını, ihtiyaç ve taleplerde yaşanan birikmenin de siparişlerde patlamaya neden olmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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