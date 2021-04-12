Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi
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Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi.

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Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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