Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan...
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Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan...

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan...

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.

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Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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