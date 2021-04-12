Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.
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Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun