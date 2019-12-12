Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM'nin tesciline sundu

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:01

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu.



Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Ankara, uluslararası tepkilere rağmen anlaşmayı BM'ye sundu. Euronews.com'da Görüntüle