Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı
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Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.

07.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:14
Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı

ile arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.


İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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