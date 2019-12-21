Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi
Türkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 395 milletvekili oy kullandı. 269 kabul oyuna karşılık 125 red oyu kullanıldı. Bir çekimser oy bulunuyor.
Türk askeri Libya'da güvenlik ve askeri eğitim verebilecek. Tatbikat/eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılabilecekler. Terörizm mücadele konusunda işbirliği yapabilecekler.
(İHA)