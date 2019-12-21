Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi
Haberler » Politika » Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi - Haberler

Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi

Türkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

21.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:28
Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi

arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 395 milletvekili oy kullandı. 269 kabul oyuna karşılık 125 red oyu kullanıldı. Bir çekimser oy bulunuyor.


Türk askeri Libya'da güvenlik ve askeri eğitim verebilecek. Tatbikat/eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılabilecekler. Terörizm mücadele konusunda işbirliği yapabilecekler. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler