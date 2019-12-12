Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de
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Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma 8 Aralık'ta yürürlüğe giriyor

12.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:16
Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararıyla ile arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 olarak belirlendi.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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