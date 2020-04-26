Türkiye Leyla'nın sesini duydu, İsveç'e ambulans uçak gönderdi Türkiye Leyla'nın sesini duydu, İsveç'e ambulans uçak gönderdi Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen İsveç'te tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi İsveç'te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı...

Türkiye Leyla'nın sesini duydu, İsveç'e ambulans uçak gönderdi Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen İsveç'te tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi ANKARA - İsveç'te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. İsveç'te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi altına alınmayan Emrullah Gülüşken, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu ambulans uçak gönderilerek Türkiye'ye getirildi. Yaşadıkları çaresizliği çektiği video ile anlatan Emrah Gülüşken'in kızı Leyla'nın sesini duyan Türk makamları, İsveç'e ambulans uçak gönderdi. İsveç'ten ambulans uçak ile alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Emrah Gülüşken, Esenboğa Havaalanı'ndan ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Kaynak: İHA