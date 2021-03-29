Türkiye-Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkıyor
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Türkiye-Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye-Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nın, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nın, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacak. Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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