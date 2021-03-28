Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek
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Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Aristotelis Diamantopoulos olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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