Türkiye-Letonya maçına doğru
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Türkiye-Letonya maçına doğru

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Türkiye ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

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Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Türkiye ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Kazakevics, Türkiye ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Janis Ikaunieks ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Üçüncü maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye ilk iki maçta elde ettiği sonuçlarla güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Biz de ilk iki maçımızı kaybettik, bu maçları telafi etmek için mücadele edeceğiz. Önemli bir maç oynayacağız, oyuncularım için de büyük bir sınav olacak. Hazırlıklarımız sürüyor, yarın elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacağız, umarım istediğimiz bir sonuçla İstanbul'dan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Dainis Kazakevics, Türkiye'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye oynadığı son iki maçla grup liderliğinin haklı olduğunu gösterdi. Çok iyi oynadılar. Hücumda ve savunmada çok iyiler. Çok güçlü oyuncuları var, fakat bu oyuncular içerisinden Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun adını biraz önde söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Letonyalı futbolcu Janis Ikaunieks de iyi ve zorlu bir maç olacağını ve karşılaşmayı heyecanla beklediklerini belirtti. Ikaunieks, kendileri için en önemli şeyin ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak olduğunu aktardı.

Türkiye-Letonya maçına doğru
Türkiye-Letonya maçına doğru
Türkiye-Letonya maçına doğru
Türkiye-Letonya maçına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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