Şenol Güneş: Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var

"Oynadığımız oyunlardan dersler çıkaracağız"

"Zor maç olacaktır"

"Sadece Letonya maçına odaklanacağız""Kampa üç yeni oyuncu alıyorum""Güçlü, karakterli oyuncularımız var"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynanacak maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Koşullar ne olursa olsun, 3 puana ihtiyaçları olduklarına dikkati eden Şenol Güneş, "Bir hafta içerisinde üçüncü müsabakamıza çıkacağız. İlk iki maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bunun için hazırlanıyoruz. Moralimiz ve puanımız da iyi. Bu maçta alacağımız sonuçla çok daha iyi bir avantaj yakalayıp, eylül ayındaki maçlara yeniden başlayacağız. Hedefimiz, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum, bu daha çok heyecanlandırıyor, duygulandırıyor, daha çok sorumluluk altına itiyor ama her gün yeni bir başlangıç demiştik. Her maç yeni bir maçtır. Rakibin oynayacağı oyun, bizim de oynayacağımız oyun tamamen farklı olacaktır. Bunun gereğini yapmak istiyoruz. Hücum yapmak, savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli, sert, agresif oynayan, merkezi iyi kapatıp, kontra atağa iyi çıkmaya çalışan bir takım var. Direnciyle rakipleri zorlayan, belki kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Gruptaki ilk iki maçına baktığımızda Karadağ maçını kazanabilirdi. Hollanda maçında kendileri de pozisyonlar buldular. Her şeye hazır olmalıyız. Zorluklarımız var, onu aşmak istiyoruz. Yarın zor maç. Sabırla, inatla, dirençle, savaşarak üç puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı."OYNADIĞIMIZ OYUNLARDAN DERSLER ÇIKARACAĞIZ"A Milli Futbol Takımı'nın 2004 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Letonya'ya elenilmesi ile ilgili yöneltilen soruya tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi: "Bir maçtan ders çıkarmak değil, oynadığımız oyunlardan dersler çıkaracağız. O gün başarısız olduk, aldığımız sonuç sürpriz bir sonuçtu. Olağanüstü şartlarda deplasmanda, buz bir sahada oynadık. İkinci maçta üç oyuncumuzdan faydalanamadık. Az atak yapıyorlar ama gol atabiliyorlar, buna tedbir almak zorundayız. Kuzey Avrupa ülkelerinde genelde sertliklerine göre zorluklar çekilebiliyor. Sertlik olarak düşünürsek Hollanda daha yumuşak bir takım, Norveç'i daha sert bekledik ama Norveç de o sertliği tam gösteremedi. Ama Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüğüm, çok sert, zaman zaman rakibi rahatsız eden hatta kartlık sertlikler, içinden geldiği gibi tamamen rakibe doğru giren oyuncuları var. Oyunu bozan oyun, biz top oynamaya çalışan bir ekip olarak bundan etkilenebiliyoruz. Onları aşmamız gerek. Oyuncularımız moralli olması nedeniyle bunlara daha göğüs gererek oynayacaklar. Örneğin son maçta Caner tekme yemesine rağmen dönüp bakmadı bile. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararlarına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız, o zaman bu tip maçlarda hücumu iyi yaptığımızda başarılı olmayı bekliyorum.""ZOR MAÇ OLACAKTIR"Yarın oynanacak maçın zor geçeceğini ifade eden Güneş, "Bütün şartları düşünüyoruz. Seyahatler, yorgunluklar, hava değişiklikleri olduğu için futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesini istiyoruz. Rakip analizleri yapıyoruz. Bu kez rakibi pek anlatamadık, rakip de pek bilinmeyen bir takım. Örneğin Norveç'i tanıyoruz, kahveye gittiğinizde herkes takımla ilgili bilgi sahibi ama Letonya için aynı şey geçerli değil. Bilinmeyen bir takıma karşı oynayacağız ama biz bunları oyuncuya ne kadar aktarabilirsek o kadar iyi olur. O yüzden bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor maç olacaktır. Öyle bir maç oynuyorsunuz ki kağıt üzerinde favorisiniz hatta fark yapmanız bekleniyor. Benim de hayalim o keşke öyle olsa. Ne kadar gol atarsanız o kadar averaja faydası olur. Ama önce üç puan. Sonuna kadar üç puanı kovalayan, bunu bir an önce almak isteyen ama oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz tam tersine sabırla, inatla merkezi kapatıp bunu da iyi yapabilen bir takım" dedi."SADECE LETONYA MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"Hollanda ve Norveç'e karşı avantaj yakaladıklarını, ancak diğer takımları yenmeleri halinde bu avantajın daha anlamlı olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "İki rakibimize karşı bir avantajımız var. Norveç ve Hollanda dışındaki diğer takımları da yendiğimizde bu avantaj çok daha anlamlı olur. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'ı burada ve deplasmanda kayıpsız geçersek o zaman diğer rakiplerimizden alacağımız beraberlikler bile bize yetebilir. Şu anda sadece Letonya maçına odaklanacağız, Letonya maçını kazandıktan sonra diğerleri için konuşmaya zaman var. Çünkü arada da Avrupa Şampiyonası geçireceğiz" diye konuştu."KAMPA ÜÇ YENİ OYUNCU ALIYORUM"Kadrodan çıkartılan 8 futbolcunun yerine 3 kişinin dahil edildiğini söyleyen Güneş, şöyle konuştu: "Bizim kadroya ilk kamp gününden gelip de bugün aramızda olmayacak 8 tane oyuncumuz var. Yani o zaman 28 oyuncuyduk, 8 oyuncu kampta yok. Dolayısıyla kampa üç yeni oyuncu alıyorum. Bunlardan biri Göztepe'den Alparslan, diğerleri ise Ümit Takımı'ndan Bünyamin ve Altınordulu Enis. Kadromuzu ancak bu şekilde 23'e tamamlayabiliyoruz. Bu olağanüstü durum içerisinde 8 oyuncu da aramızdan ayrılıyor.""GÜÇLÜ, KARAKTERLİ OYUNCULARIMIZ VAR"2002 Dünya Kupası'nda yer alan takım ile şu andaki milli takımı karşılaştırmanın anlamlı olmayacağını söyleyen Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

"O takım çok iyi bir takımdı, bu takım da çok iyi bir takım. Güçlü, karakterli oyuncularımız var. Günün koşulları farklı, onlar bir işi yapıp bitirdiler, bunlar yeni başlıyorlar. Hala gelişim gösteriyorlar, Avrupa Şampiyonası bir imtihan olacak, onun için Dünya Kupası'nı çok istiyorum. Sadece hem onlar hem de gelecek nesiller için istiyorum. Şu anki oyuncuların zaten önü açık. Talepleri çok. Daha başarılı olurlarsa 10-20-30 ise bonservisleri 50-100 milyon olabilirsin. Türkiye hoca da üretir, oyuncu da üretir, her alanda insanda yetiştirir. Yeter ki imkan verilsin. Kavga etmeden, işi konuşursak, birbirimizi yememek üzerine konuşursak başarırız."

