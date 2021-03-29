Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Güncel
Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da Letonya ile oynanacak müsabakaya seyirci alınmasının uygun bulunmadığı açıklandı.

Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti
Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti
TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'dan Fenerbahçe çıkışı: 28 şampiyonluk hakkıysa alması lazım
TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'dan Fenerbahçe çıkışı: 28 şampiyonluk hakkıysa alması lazım

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da Letonya ile oynanacak müsabakaya seyirci alınmasının uygun bulunmadığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Sağlık Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ile ilgili son gelişmeleri ile ilgili yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyondan dün yapılan açıklamada müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Burak Sevinç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:59:35. #1.16#
title