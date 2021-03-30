Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? TRT 1'de neden maç yok? Maç TRT Spor'da mı olacak?

Türkiye - Letonya maçına çok az bir süre kaldı. Maç hangi kanalda futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Türkiye - Letonya maçı TRT 1'de mi olacak? TRT 1'de neden maç yok? Türkiye - Letonya maçı TRT Spor ekranlarında mı yayınlanacak? Maç hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...