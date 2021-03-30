Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? TRT 1'de neden maç yok? Maç TRT Spor'da mı olacak?
Türkiye - Letonya maçına çok az bir süre kaldı. Maç hangi kanalda futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Türkiye - Letonya maçı TRT 1'de mi olacak? TRT 1'de neden maç yok? Türkiye - Letonya maçı TRT Spor ekranlarında mı yayınlanacak? Maç hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...
Merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme grubu maçları bugün başlıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Letonya maçı ücretsiz izlenebilir mi? Türkiye - Letonya ilk 11 açıklandı mı? Maç hangi kanalda yayınlanıyor?
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Letonya maçı bugün TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç 21:45 'de başlayacak. Normalde Dünya Kupası eleme maçları TRT 1 ve TRT Spor karışık olarak yayınlanıyor. Bugün ise TRT 1'de Masumlar Apartmanı olacağı için maç TRT Sport ekranlarında olacak.
Bunun yanı sıra maç TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında da yayınlanacak.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLDE
- Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HDTürkiye-Orta Asya 1195827500 5/6 TRT Paketi
- Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 1109630000 5/6 TRT Paketi
- Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 1191924444 3/4 TRT Paketi
- Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 1105430000 3/4 TRT HD Paketi
- Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 1149230000 3/4 Digiturk
- Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 1092830000 5/6 Digiturk
- Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
- Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
- Digiturk Digiturk SD Türkiye-AvrupaKanal 23
- Digiturk Digiturk HD Türkiye-AvrupaKanal 323
- D-Smart D-Smart SD Türkiye-AvrupaKanal 426
- D-Smart D-Smart HD Türkiye-AvrupaKanal 26
- Dijital Kablo Teledünya SD TürkiyeKanal 22
- Dijital Kablo Teledünya HD TürkiyeKanal 9
- Analog Kablo Türksat SD TürkiyeKanal2S 04
- Iptv Tivibu SD TürkiyeKanal 22
- Iptv Tivibu HD TürkiyeKanal 9
- Iptv GizzMedia SD Avrupa
- Iptv AtaLine SD Hollanda
- Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
- Webtv Tivibu SD Web Ağı
- Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Türkiye - Letonya Dünya Kupası grup eleme maçı 30 Mart Salı (bugün) saat 21:45 'de TRT Spor'da başlayacak.
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak.
TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
LETONYA MUHTEMEL 11
Ozols, Savalnieks, Tarasovs, Cernomordijs, Jurkovskis, Tobers, Zjızins, Jaunzems, Ciganiks, Ikaunieks, Uldrikis