Türkiye - Letonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Mart Türkiye - Letonya maçının gollerini kim attı?
2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye Letonya'yı konuk etti. Peki Türkiye - Letonya maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Letonya canlı anlatım, canlı takip izle! Türkiye - Letonya maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Letonya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Letonya hangi kanalda? Türkiye - Letonya muhtemel 11'ler! Türkiye - Letonya canlı izle! Maçtan dakikalar! Türkiye - Letonya maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye - Letonya Dünya Kupası eleme grubu 3. maçı henüz bitmedi. Maç şuanda 3-3 devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
Maç 3-3 beraberlikle tamamlandı. Türkiye puanını 7'ye çıkardı.
TÜRKİYE - LETONYA GOLLERİ KİM ATTI?
Maç 3-3 eşitlikle tamamlandı. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Türkiye'nin Golleri:
2. dakika : Kenan Karaman
33. dakika :Hakan Çalhanoğlu
52. dakika :Burak Yılmaz
Letonya'nın Golleri:
35. dakika :Roberts Savalnieks
58. dakika :Roberts Uldrikis
79. dakika :Davis Ikaunieks
TÜRKİYE - LETONYA MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 3-3 bitti. Özet linki birazdan aktif olacaktır.
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Maç özetini TRT Spor sayfasından izleyebilirsiniz.
MAÇTAN BİLGİLER
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk
Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, M. Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis
Yedekler: Ozols, Zviedris, Maksimenko, Kamess, Solovjovs, D. Ikaunieks, Jaunzems, Zjuzins, Tarasovs, Krollis, Saveljevs, Ontuzans