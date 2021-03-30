Türkiye - Letonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Mart Türkiye - Letonya maçının gollerini kim attı?
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Türkiye - Letonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Mart Türkiye - Letonya maçının gollerini kim attı?

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Türkiye - Letonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Mart Türkiye - Letonya maçının gollerini kim attı?

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye Letonya'yı konuk etti. Peki Türkiye - Letonya maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Letonya canlı anlatım, canlı takip izle! Türkiye - Letonya maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Letonya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Letonya hangi kanalda? Türkiye - Letonya muhtemel 11'ler! Türkiye - Letonya canlı izle! Maçtan dakikalar! Türkiye - Letonya maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye - Letonya Dünya Kupası eleme grubu 3. maçı henüz bitmedi. Maç şuanda 3-3 devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

Maç 3-3 beraberlikle tamamlandı. Türkiye puanını 7'ye çıkardı.

TÜRKİYE - LETONYA GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 3-3 eşitlikle tamamlandı. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Türkiye'nin Golleri:

2. dakika : Kenan Karaman

33. dakika :Hakan Çalhanoğlu

52. dakika :Burak Yılmaz

Letonya'nın Golleri:

35. dakika :Roberts Savalnieks

58. dakika :Roberts Uldrikis

79. dakika :Davis Ikaunieks

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-3 bitti. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini TRT Spor sayfasından izleyebilirsiniz.

Türkiye - Letonya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Mart Türkiye - Letonya maçının gollerini kim attı?

MAÇTAN BİLGİLER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, M. Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

Yedekler: Ozols, Zviedris, Maksimenko, Kamess, Solovjovs, D. Ikaunieks, Jaunzems, Zjuzins, Tarasovs, Krollis, Saveljevs, Ontuzans

Mustafa Şirin
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