Türkiye Letonya maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak?
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Türkiye Letonya maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak?

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Türkiye Letonya maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak?

Türkiye Letonya maç bilet fiyatları ne kadar? sorusu maçın yüzde 15 kapasiteyle oynanacak olduğu açıklandıktan sonra merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye - Letonya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak?

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Türkiye - Letonya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Letonya maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak? sorularının yanıtları millileri canlı izlemek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A Milli takım maç tarihleri merak ediliyor. A Milli takım maçı ne zaman? İşte, 2021 A Milli takım eşleşmeleri... A Milli takım maçı ne zaman? sorusu merak ediliyor. Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? 2021 A Milli takım eşleşmeleri

TÜRKİYE LETONYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacağı açıklandı.

Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maçına çıkacak Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla geçtikten sonra Norveç'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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