Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
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Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını duyurdu.

TFF, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacağını duyurdu
TFF, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacağını duyurdu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü saat 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacak.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ise daha sonra ilan edilecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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