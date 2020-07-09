Türkiye-Letonya İş Forumu gerçekleştirildi
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Türkiye-Letonya İş Forumu gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Letonya'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin 25'inci sırada olduğunu belirterek, "Gerek lojistik imkanlar gerekse iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ele alındığında, ülkemizin bu listede daha üst sıralarda yer...

Türkiye-Letonya İş Forumu gerçekleştirildi
09.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:55

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Letonya'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin 25'inci sırada olduğunu belirterek, "Gerek lojistik imkanlar gerekse iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ele alındığında, ülkemizin bu listede daha üst sıralarda yer alması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye-Letonya 1. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ticaretin karşılıklı değer yaratan gücüne inandıklarını söyledi.

Baltık ülkelerinin, Türkiye'nin ticari ilişkilerinin yoğunlaşmasına önem verdikleri bir coğrafya olduğunu ifade eden Gülle, "Türkiye ile Letonya arasındaki köklü ilişkiler de verdiğimiz bu önemi göz önüne seriyor. Birlikteliği güçlendirmek adına dijitalleşmenin sağladığı imkanlarla 2 bin 800 kilometredeki sizlerle bir araya gelmek kıymetli. Son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen ihracat ve ticaret durmadı." diye konuştu.

Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana TİM ve ihracatçı birlikleri olarak sanal ortamda 800'ü aşkın toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ihracatçıların değişen koşullara karşı verdikleri seri refleksle yeşil ve sağlıklı ürünlerini tüm dünyadaki alıcılarla buluşturduğunu bildirdi.

TİM olarak ticaretin sürdürülebilirliği adına dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticari heyetlerimizin ve fuarlarımızın sanal ortama taşınmasına Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle öncülük ettik. 2019'da Letonya ile karşılıklı ticaret hacmimiz 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık ikili ticaret hacmi,

2010'dan bu yana yüzde 163 artış sağladı. Bu başarılı ivmeyi sürdürerek, Bakanımızın koymuş olduğu hedef çerçevesinde 1 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi için çalışacağız. Ülkemizde haziranda normalleşme adımlarının atılmasıyla Letonya'ya ihracatımızda olumlu sinyaller almaya başladık.

Haziranda Letonya'ya ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 29 artış gösterdi."

"Daha fazla iş birliği" vurgusu

Türkiye'nin Letonya'ya ihracatında mücevher, çelik, otomotiv, iklimlendirme ve kimyevi sektörlerin öne çıktığı bilgisini veren Gülle, 2019'da bu ülkeye mücevherde 22 milyon dolar, çelikte 14 milyon dolar, otomotivde 12 milyon dolar, iklimlendirmede 11 milyon dolar ve kimyevi maddelerde 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Gülle, bu 5 sektörün toplam ihracat içindeki payının yüzde 60'a yakın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Letonya'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 25'inci sırada. Gerek lojistik imkanlar gerekse iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ele alındığında, ülkemizin bu listede daha üst sıralarda yer alması gerektiğine inanıyorum. Ürün yelpazesini genişletmek,

karşılıklı ticaretimizi ileri seviyelere taşımak adına

güçlü bir zemin oluşturmak, bakanlarımızın da destekleriyle iş dünyasının elinde. Dostluğumuzun hak ettiği ticari seviyeyi yakalamak, karşılıklı doğrudan yatırımları geliştirmek adına daha fazla bir araya gelmeli, tüm olasılıkları ülkelerin menfaatine değerlendirmeliyiz. Türkiye, dünya ticaretinde avantajlı olduğu

1000'in üzerindeki ürünüyle Letonya pazarında yer almaya, ürünlerini ve hizmetlerini sizlere sunmaya hazır."

"Türkiye ticarette ve yatırımda güvenli bir ülke"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da forumun Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilere yeni ufuklar açacağını söyledi.

Kovid-19 salgını sonrasında günlük hayatta ve iş yaşantısında birçok şeyin değiştiği bir süreçte bu toplantının gerçekleştirildiğini belirten Olpak, bu dönemin kazananının tedarik zincirini bozmadan sürdürenler olduğunu bildirdi.

Olpak, bu dönemin anahtar kelimesinin "güven" olduğuna dikkati çekerek, Letonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılmasında iş dünyası yetkililerine çok fazla görev düştüğünün bilincinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ticarette ve yatırımda güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Olpak, özellikle salgın sürecinde bu durumun kanıtlandığını ifade etti.

Olpak, "İş dünyasının daha fazla iş yapabilmesi için seyahatlerde önünün açılması gerekiyor." dedi.

Kamu-özel sektör projelerinde iş birliği mesajı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ise Letonya'nın, Türkiye'nin müşavirlik hizmetlerinden faydalanması tavsiyesinde bulundu.

Yenigün, "Letonya'nın kamu-özel sektör ortaklığı (Public Private Partnership-PPP) projelerinde iş birliği düşüncesinin olması durumunda, bu konuda adım atabiliriz." diye konuştu.

Türk firmalarının son yıllarda dünyada marka haline geldiğine dikkati çeken Yenigün, diğer ülkelerden iş birliği teklifleri aldıklarını ve iş protokolleri imzaladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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