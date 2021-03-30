Türkiye-Letonya
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin,...
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Svalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay