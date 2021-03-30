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Türkiye-Letonya

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Türkiye-Letonya

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin,...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Svalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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