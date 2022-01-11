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Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 28-30 Ocak tarihlerinde Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 28-30 Ocak tarihlerinde Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek şampiyona, Bursa Yunus Emre Spor Kompleksi'nde organize edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı organizasyonda müsabaka kayıtları, 23 Ocak Pazar günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesinden yapılabilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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