Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 28-30 Ocak tarihlerinde Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 28-30 Ocak tarihlerinde Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek şampiyona, Bursa Yunus Emre Spor Kompleksi'nde organize edilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı organizasyonda müsabaka kayıtları, 23 Ocak Pazar günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesinden yapılabilecek.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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